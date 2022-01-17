من سرق حذاء حمد ؟

2022/01/17 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الهادي مهودر ….فجأة ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بإسم (حمد) وصحونا على اجتياحه للعالم الافتراضي العراقي ، وكان الاسبوع الماضي هو اسبوع المدعو حمد بلا منازع ، وتم تداول هذا الاسم بشكل واسع دون معرفة المناسبة والسبب ، حتى ان عشرات الاصدقاء راحوا يتسائلون بإلحاح عن هوية حمد وقصته بلا مجيب غير […]

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