قتلى وجرحى في الانفجار بـ

2022/01/17 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة أبوظبي عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الانفجار الذي وقع بـ 3 صهاريج وقود، الاثنين، بالعاصمة الإماراتية.

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