2022/01/17 | 14:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو أقل من السعر المسجل يوم امس الاحد.واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 …

ظهرت المقالة أسعار صرف الدولار تسجل أنخفاض في الأسواق المحلية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تسجل أنخفاض في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار تسجل أنخفاض في الأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).