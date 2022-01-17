وزير النفط: العراق يولي اهتماما كبيرا للتحول الى استخدامات الطاقة النظيفة

2022/01/17 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاثنين، ان الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للتحول الى استخدامات الطاقة النظيفة من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “يشارك وزير النفط وشركة النفط الوطنية في اعمال اسبوع ابوظبي للاستدامة 2022 الخاص بالتحول […]

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