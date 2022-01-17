2022/01/17 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، عن حراك حكومي لإدراج مواقع عراقية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي، فيما وجهت دعوة لوزارة الموارد المائية بشأن هذا الملف.

وقال وكيل الوزارة عماد جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تعاوناً حثيثاً مع مؤسسات ووزارات، من بينها وزارتا الموارد المائية والخارجية، في وضع أماكن عراقية في مختلف مناطق البلاد ضمن لائحة التراث العالمي، سواء من الجانب الفني أم الحضاري، ومن جانب المنجز اليدوي الجديد".

وأوضح، أن "الوزارة، أولت اهتماماً بمؤسساتها كافة ومنذ أكثر من عام لإدارة ملف إدراج أماكن ضمن التراث العالمي وتجسير العلاقة مع المنظمات الدولية"، مشيراً، الى "وجود ترحيب كبير من المنظمات والناشطين العراقيين المغتربين لتسليط الضوء على المناطق والأماكن الحضارية في البلاد".

ودعا جاسم، "وزارة الموارد المائية لتجاوز العمل الروتيني والتنسيق مع باقي مؤسسات وزارة الثقافة للعمل على ملف إدراج المواقع ضمن لائحة التراث العالمي، فيما أشاد بخطوات وزارة الخارجية والمنظمات بهذا الإطار".

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