2022/01/17 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الخنجر بشأن تفجير الامارات: وحدة الموقف العربي ضرورة حتمية أولاً على ايرث نيوز.

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