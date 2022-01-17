استثمارات قناة السويس تتخطى 10 مليار دولار في 2021

2022/01/17 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، أن استثمارات المنطقة تجاوزت 10 مليارات دولار في عام 2021.وقالت المنطقة في بيان، اليوم الاثنين، إن أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة.وأوضحت أن جذب الاستثمارات يعد أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت […]

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