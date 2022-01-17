كردستان.. تساقط كثيف للثلوج والحرارة ما دون الصفر بـ 9 درجات! (صور)

2022/01/17 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهد قضاء بنجوين في محافظة السليمانية، الاثنين، تساقط كميات كبيرة وكثيفة من الثلوج.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (17 كانون الثاني 2022)، جانباً من الأجواء في قرية بناوه التابعة للقضاء، وهي تتغطى بالثلوج بأعماق كبيرة، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة.

من جانبها أشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية في إقليم كردستان إلى أن "أعماق الثلوج في القرية المذكورة وصلت إلى نحو 65 سنتمتراً".

وأعلنت الهيئة جدولاً بدرجات الحرارة في الإقليم بعد هطول كميات كبيرة للثلوج في أغلب مناطقه، حيث تراوحت الدرجات بين الصفر إلى ما دونه بنحو 9 درجات في بعض المناطق التابعة لإقليم كردستان.

وأعلنت محافظة السليمانية، الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليومي 17 و18 كانون الثاني 2022، جرّاء هطول كميات كبيرة من الثلوج.





وقالت المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، "محافظ السليمانية يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي 17 و 18 كانون الثاني، واعتبار ذلك عطلة رسمية في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية العامة والطوارئ بسبب الثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

ووثقت كاميرا "ناس"، الإثنين، أجواء مدينة السليمانية تزامناً مع هطول كميات كبيرة من الثلوج على المدينة واقضيتها ونواحيها.

ويظهر المقطع توافد العديد من العوائل إلى مناطق كثافة الثلوج، وممارسة بعض الطقوس المعتاد عليها في مثل هكذا أجواء، علماً أن الثلوج قد بدأت بالهطول من الليلة الماضية في المدينة ولغاية الآن.

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