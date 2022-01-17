2022/01/17 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان العراقي المغترب صاحب شاكر،

الاثنين، تفاصيل عن عملية اغتيال ولده

الوحيد في الولايات المتحدة الامريكية.

وقال شاكر في حديث لوكالة نون الخبرية،

ان "استشهاد ابني كرم كان من خلال عملية

جبانه، با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان صاحب شاكر يتحدث عن تفاصيل عملية اغتيال ولده الوحيد في ميشيغان الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان صاحب شاكر يتحدث عن تفاصيل عملية اغتيال ولده الوحيد في ميشيغان الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).