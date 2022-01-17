شاهد.. هذا هو الدمار الذي خلفه إعصار قوي في فلوريدا

2022/01/17 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن إعصارين ضربا جنوب غرب فلوريدا، مما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 28 منزلاً وإلحاق أضرار بآخرين في مقاطعة لي، بينما ترك نحو 7000 منزل هناك بدون كهرباء.

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