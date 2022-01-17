لمصلحة من الوقوف الى جانب المجرم بلير ؟

2022/01/17 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.كاظم المقدادي نشرت ” Sky News عربية “، ونقلته عنها مواقع عراقية، مقالآ للكاتب العراقي د.حميد الكفائي بعنوان:”المحتجون على ” فروسية” توني بلير”، عبر فيه بكل وضوح عن وقوفه وبقوة الى جانب ” تكريم” رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بوسام “الفروسية” من قبل ملكة بريطانيا، مسهباً في تعداد ” إنجازاته ” […]

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