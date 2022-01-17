البنك المركزي: مزاد بيع العملة لم يتأثر برفع سعر الدولار

2022/01/17 | 15:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع المواد المستوردة من السلع والخدمات التي تدخل الى العراق بحاجة إلى عملة أجنبية.

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