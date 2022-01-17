2022/01/17 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر المجلس الوزراي للأمن الوطني، اليوم الاثنين، توجيهات عدة للحد من الاستهدافات التي حدثت خلال الايام الماضية، فيما انه سيعيد النظر بالقيادات الأمنية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت […]

ظهرت المقالة من بينها إعادة النظر بالقيادات الامنية..



الكاظمي يصدر توجيهات للحد من الاستهدافات أولاً على ايرث نيوز.

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