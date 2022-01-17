2022/01/17 | 15:15 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد وصف رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، اليوم الاثنين، الاعتداء على دولة الإمارات، بأنه استهداف لاستقرار المنطقة، مشيرا الى أجندات مشبوهة.
وقال الخنجر في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “الاعتداء على دولة الإمارات الشقيقة، استهداف لاستقرار المنطقة، وضرب لجهود التقارب التي يبذلها العقلاء لإنقاذ المنطقة العربية من صراع كلفها الكثير”.
وأضاف، …
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وقال الخنجر في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “الاعتداء على دولة الإمارات الشقيقة، استهداف لاستقرار المنطقة، وضرب لجهود التقارب التي يبذلها العقلاء لإنقاذ المنطقة العربية من صراع كلفها الكثير”.
وأضاف، …
ظهرت المقالة الخنجر: الاعتداء على الإمارات إستهداف لاستقرار المنطقة أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخنجر: الاعتداء على الإمارات إستهداف لاستقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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