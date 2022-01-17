الخنجر: الاعتداء على الإمارات إستهداف لاستقرار المنطقة

2022/01/17 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، اليوم الاثنين، الاعتداء على دولة الإمارات، بأنه استهداف لاستقرار المنطقة، مشيرا الى أجندات مشبوهة.وقال الخنجر في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏الاعتداء على دولة الإمارات الشقيقة، استهداف لاستقرار المنطقة، وضرب لجهود التقارب التي يبذلها العقلاء لإنقاذ المنطقة العربية من صراع كلفها الكثير”.وأضاف، …

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