البنك المركزي: تغيير سعر الصرف لم يؤثر في المبيعات اليومية للدولار

2022/01/17 | 15:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد وكيل محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، عدم تأثير تغيّر سعر الصرف في المبيعات اليومية للدولار.

وقال خلف في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "منافذ بيع العملة اليومية وتغيّر سعر الصرف لم يؤثر في المبيعات اليومية والسبب الأساسي ، هو أن الاقتصاد العراقي بطبيعته، اقتصاد ريعي، أحادي الجانب، ويعتمد على الاستيراد".

وأضاف أنّ "جميع المواد المستوردة من السلع والخدمات التي تدخل الى العراق بحاجة إلى عملة أجنبية، لغرض استيراد البضائع، لذلك فحجم مبيعات البنك المركزي على هذا الأساس يعتمد على حجم الاستيرادات التي تدخل إلى العراق".

وأشار إلى أنّ "اقتصاد العراق مفتوح بسبب ضعف الإنتاج المحلي، وهذا السبب الأساسي الذي ابقى نافذة العملة محافظة لحد ما على المبيعات، لتلبية الاستيراد الحقيقي الذي يدخل إلى العراق "، مبينًا أنّ "مزاد العملة اليومي يصل تقريبًا إلى 200 مليون دولار".

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