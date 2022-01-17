الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة

2022/01/17 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بوقوع محاولة طعن بسلاح أبيض نفذها فلسطيني في مفرق غوش عتصيون بالضفة الغربية، على ما نقل مراسل قناة "الحرة".

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