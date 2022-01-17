الفتح: زيارتنا الى الإقليم شاملة

2022/01/17 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي ، الاثنين، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ذهب للملمة الامور مع اقليم كردستان موضحاً أن الزيارة شاملة لجميع أطراف المكون الكردي.وقال عضو التحالف في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “زيارة العامري للاقليم ستكون بداية لتشكيل البيت الشيعي ولملمة الامور” مشيراً الى أن “جميع الكتل […]

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