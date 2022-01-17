2022/01/17 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Et8YMTmfYTI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تستنفر .. هادي العامري في أربيل وقاآني في النجف | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تستنفر .. هادي العامري في أربيل وقاآني في النجف | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).