الجزائري: توحيد البيت الشيعي يسحب كرسي الرئاسة من الحلبوسي

2022/01/17 | 15:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص اكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري، الاثنين، على أن توحيد قرار البيت الشيعي سيسحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي وسيضمن اقصاء الرئاسات الثلاثة من العودة مرة اخرى.وقالت الجزائري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الاتفاق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية سيعيد ترتيب الأوراق من جديد فيما يخص الرئاسات الثلاثة “موضحة أن “جلسة يوم الأربعاء […]

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