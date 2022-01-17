الكاظمي يصدر قرارات جديدة تخص حركة الدراجات النارية والعجلات الحكومية والمحال التجارية

2022/01/17 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

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بيان

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً

للمجلس الوزاري للأمن الوطني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي،

اليوم ال

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