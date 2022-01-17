المجلس الوزاري يصدر 4 توجيهات بشأن الاحداث الاخيرة

2022/01/17 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر المجلس الوزاري، اليوم الاثنين، 4 توجيهات بشأن الاحداث الأخيرة.

وكال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية".

وأضاف ان "المجلس الوزاري أكد أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي".

وأوضح الأمانة في بيانها انه "سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في البلاد، وستتم إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية".

وأشار الى ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه".

وبين ان "الكاظمي وجه أيضاً بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، فيما شدّد السيد الكاظمي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة"، لافتاً إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر توجيهات أمنية عدة من شأنها ضبط الأمن في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، وهي كالآتي:

1- التأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية بمنع حملها لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً.

2- تقييد حركة السيارات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل.

3- وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه.

4- إلزام جميع أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة في أماكن عملهم.

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