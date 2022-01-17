السامرائي: استهداف ابو ظبي ينعكس سلبا على جميع البلدان المجاورة

2022/01/17 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد عضو مجلس النواب العراقي مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، ان استهداف ابو ظبي ينعكس سلبا على جميع البلدان المجاورة.وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم ): "تابعنا بقلق بالغ أنباء استهداف عاصمة دولة الإمارات الشقيقة (أبوظبي)"، مؤكدا أن هذا "الاستهداف مرفوض ويزيد من تعقيد أوضاع المنطقة والتوترات الأمنية وينعكس سلباً على جميع البلدان المجاورة".واضاف اننا"نؤكد تظامننا مع أشقائنا في دولة الإمارات متمنين لهم المزيد من الازدهار والاستقرار ".

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