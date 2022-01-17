شاهد.. مذيع CNN يزور البندقية ويشارك في عرض أزياء

2022/01/17 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد مذيع CNN، ريتشارد كويست، يزور متجر نظارات عمره 70 عامًا في البندقية بإيطاليا، ويشارك في عرض أزياء يحكي قصة وتاريخ المدينة.

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