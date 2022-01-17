العامري يلتقي بازاني في اربيل

2022/01/17 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، برئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بازاني في اربيل .وذكر بيان لمكتب رئيس تحالفف الفتح، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل”.يشار الى ان زعيم تحالف الفتح، وصل في وقت سابق، من […]

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