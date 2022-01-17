مبيعات الدولار تواصل الارتفاع في مزاد البنك المركزي

2022/01/17 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 212 مليونا و729 الفا و735 دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 200 مليون و 73 الفا و235 دولارا أمريكيا.

وذهبت معظم مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 164 مليونا و249 ألفا و753 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48 مليوناً و480 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 27 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 189 شركة توسط.

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