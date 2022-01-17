المجلس الوزاري يصدر توجيهات بشأن السيارات الحكومية والدراجات النارية

2022/01/17 | 15:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الوزاري: وضع مكافآت مالية للمواطنين للتبليغ عن أي عنصر مشبوه.

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