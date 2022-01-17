النقل تبحث مع شركة BOEING عقدي تسلم العراق للطائرات

2022/01/17 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية عباس عمران الزبيدي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن شركة BOEING لصناعة الطائرات لمناقشة الخطط المستقبلية بين الطرفين.وقال الزبيدي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الإجتماع الذي عقد إستناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي تضمن دراسة وضع الخطوط الجوية العراقية ومراجعة عقدي إستلام […]

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