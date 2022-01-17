أزمة الصين الديموغرافية تتفاقم.. تراجع غير مسبوق للولادات

2022/01/17 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع عدد الولادات في الصين، العام الماضي، إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الاثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.

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