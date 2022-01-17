موسكو: نأمل باستلام الرد من جانب واشنطن والناتو بخصوص الضمانات الأمنية

2022/01/17 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده من نظيره الكرواتي ،اليوم الاثنين، إنه يوجد سبب للاعتقاد بأنه ستتم في الأيام المقبلة، اتصالات بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا.

وذكر الوزير، أن موسكو تأمل باستلام الرد الموعود من جانب واشنطن والناتو بخصوص الضمانات الأمنية التي تطالب روسيا بها.

وأضاف لافروف: “نتوقع كثيرا استلام الردود المحددة التي وعدنا بها على مسودات الوثائق التي سلمتها روسيا إلى الولايات المتحدة وأعضاء الناتو، وهناك سبب للاعتقاد بأن بعض الاتصالات حول هذا الموضوع ستتم هذه الأيام”.

هذا وجرت في الأسبوع الماضي، سلسلة من المشاورات بين روسيا، والولايات المتحدة والناتو بشأن الضمانات الأمنية – في الفترة من 9 إلى 10 يناير، نوقشت هذه المسألة في جنيف في اجتماعات مع الولايات المتحدة، في 12 يناير خلال اجتماع مجلس روسيا -الناتو.



وفي 13 يناير تمت مناقشة الموضوع في موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

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