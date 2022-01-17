2022/01/17 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجريت ،اليوم الاثنين، قرعة دوري أبطال اسيا 2022،التي جرت في كوالالمبور،حيث اسفرت عن مجموعات متوازنة في غرب وشرق القارة.

وجاء حامل اللقب الهلال السعودي ، في المجموعة الأولى، رفقة الريان القطري، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من الدور التمهيدي 3.

وضمت المجموعة الثانية، أندية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي الهندي والقوة الجوية العراقي.

أما المجموعة الثالثة، ضمت فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي وآهال التركماني والغرافة القطري.

وجاء الدحيل القطري في المجموعة الرابعة، بجانب سيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من الدور التمهيدي 1.

أما السد القطري حل في المجموعة الخامسة، رفقة الفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من الدور التمهيدي 2.

وفي منطقة الشرق، يبرز أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي يلعب في المجموعة السادسة، بجانب شاندونج تايشان الصيني، وليون سيتي السنغافوري، والفائز من الدور التمهيدي 4.

ويلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، في المجموعة الثامنة رفقة يوكوهاما مارينوس الياباني، وهوانج انه جيا لاي الفيتنامي، والفائز من الدور التمهيدي 1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات نارية في قرعة دوري ابطال اسيا 2022) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات نارية في قرعة دوري ابطال اسيا 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).