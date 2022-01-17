إندلاع حريق داخل كلية الهندسة في بغداد

2022/01/17 | 15:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، على حادث حريق اندلع داخل المنظومة الكهربائية الرئيسية لكلية الهندسة التابعة الى الجامعة المستنصرية في منطقة باب المعظم وسط بغداد.وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان فرقها قطعت التيار الكهربائي أولأ ثم نفذت الاقتحام والدخول داخل غرفة المنظومة واخمدت …

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