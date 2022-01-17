2022/01/17 | 15:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية.وأكد المجلس الوزاري، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية تهدف إلى …

ظهرت المقالة المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر توجيهات لضبط الأمن أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر توجيهات لضبط الأمن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر توجيهات لضبط الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).