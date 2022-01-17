2022/01/17 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ZH4fdmB-EU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيلة ذكية أعادت للعبدلي لوحاته المسروقة من مركز صدام للفنون) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيلة ذكية أعادت للعبدلي لوحاته المسروقة من مركز صدام للفنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).