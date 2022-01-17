مستشار الكاظمي يقدّم مقترحاً لمواجهة تقلّبات أسعار النفط

2022/01/17 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن آلية لاستثمار ارتفاع أسعار النفط، فيما قدّم مقترحاً لمواجهة تقلّبات الأسعار.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرضية أرتفاع أسعار النفط الى معدلات سنوية تقارب 125 دولاراً للبرميل وعلى مدى سنوات متعددة، يتطلب انفتاح الموازنة على المشروعات المشغلة للعمالة والمدرّة للدخل، سواء من جانب الموازنة الاستثمارية للدولة أو دعم نشاطات القطاع الخاص الاستثمارية والمنتجة بقروض ميسرة من عوائد الموازنة".

وأكد "أهمية التحوط لمخاطر تقلب الأسعار من خلال صندوق أو حساب يعنى باستقرار الموازنة ويغذى سنوياً بنسبة من فائضات الريوع النفطية، لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط في ظروف مستقبلية غير متوقعة على نشاط المالية العامة وضمن دورة الأصول النفطية".

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