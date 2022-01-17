2022/01/17 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة هادي العامري يلتقي مسرور بارزاني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري يلتقي مسرور بارزاني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري يلتقي مسرور بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).