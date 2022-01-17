فايزر: كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات.. ولكن

2022/01/17 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بولا، الاثنين، إن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات عديدة قادمة.

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