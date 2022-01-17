لأول مرة في المؤسسات الحكومية.. توجه جديد من أمانة بغداد بخصوص أداء المدراء العامين

2022/01/17 | 16:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن ألزم المدراء العامين على توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة تصريف الامطار.وقالت الأمانة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن أمينها علاء معن تفقد في جولة مسائية استمرت حتى ساعات الفجر الاولى محطات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار بجانبي العاصمة بغداد لمتابعة جاهزيتها […]

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