الأعرجي يبحث مع السفير السوري تأمين الحدود وملف مخيم الهول

2022/01/17 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ،اليوم الاثنين، السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أنه “تمّ بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون المشترك في تأمين الحدود بين البلدين، فضلاً عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي”.

وأكد الأعرجي للسفير السوري، أن “سوريا جزء من الأمة العربية وامتداد للعمق العربي”، مشيراً الى أن “شعبها أثبت صموده بوجه كلّ المؤامرات”.

من جانبه، أشار السفير السوري إلى أن “العراق هو الثقل العربي المهم وصمام الأمان لمحيطه العربي والإقليمي”.

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