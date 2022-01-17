استدعاء حسين جبار إلى قائمة المنتخب الوطني

2022/01/17 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستدعى مدربُ المنتخب الوطنيّ، زيليكو بتروفيتش، لاعب نادي القوة الجوية، حسين جبار إلى قائمة المنتخبِ الوطنيّ.وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاستدعاء جاء بعد تعذر اللاعب أحمد ياسين من التواجد مع المنتخب جرّاء تعرضه لأزمةٍ صحيةٍ منعته من السفر والالتحاقِ بالمعسكر التدريبيّ المقام في بغداد، وخوض المباراة الودية أمام أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".وأكدت المسحةُ، التي أجراها ياسين وفقا للبيان، إصابتهِ بفيروس كورونا، وبالتالي سيغيبُ عن التواجد في فترةِ المعسكر والمباراتين المقبلتين أمام منتخبي إيران ولبنان.

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