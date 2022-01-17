نادال يحقق بداية قوية في بطولة استراليا

2022/01/17 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل الماتادور الاسباني رافائيل نادال، مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوز سهل ومقنع على الأمريكي ماركون جيرون 6-1 و6-4 و6-2.

نادال انهى المباراة بـ27 ضربة ساحقة وفوز بـ 88% من النقاط من الإرسال الأول.

ويتطلع نادال للفوز باللقب، الذي سيكون رقم 21 له في بطولات الجراند سلام، لفك الاشتباك مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.

وقد يواجه نادال في الدور الثاني، الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، الذي يصل إلى ملبورن بعد تتويجه بلقب أديلايد.

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