الفتح: التيار الصدري ليس لديه موقف واضح لغاية الان

2022/01/17 | 16:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد تحالف الفتح ، الاثنين ، أن المشاورات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة لازالت قائمة ، فيما أشار إلى أن موقف التيار الصدري غير واضح حتى الآن.وقال النائب أحمد الموسوي في لوكالة / المعلومة /، إن “قضية رئيس الوزراء القادم يجب أن يوافق عليها المكون الشيعي”، مضيفا أن […]

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