2022/01/17 | 16:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

كشف الجهاز الفني للمنتخب العراقي، الاثنين، عن استدعاء اللاعب حسين جبار إلى قائمة المنتخب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، ان "مدربُ المنتخب الوطنيّ، بتروفيتش، استدعى لاعب نادي القوة الجوية (حسين جبار) الى قائمة المنتخبِ الوطنيّ بعد تعذر اللاعب (أحمد ياسين) من التواجد مع المنتخب جرّاء تعرضه لأزمةٍ صحيةٍ منعته من السفر والالتحاقِ بالمعسكر التدريبيّ المقام في بغداد، وخوض المباراة الودية أمام أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".

واضاف البيان ان "المسحة التي أجراها ياسين، اشارت إلى إصابتهِ بفايروس كورونا، وبالتالي سيغيبُ عن التواجد في فترةِ المعسكر والمباراتين المقبلتين أمام منتخبي إيران ولبنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتروفيتش يستدعي حسين جبار إلى قائمة المنتخب العراقي بعد تعذّر التحاق أحمد ياسين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتروفيتش يستدعي حسين جبار إلى قائمة المنتخب العراقي بعد تعذّر التحاق أحمد ياسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).