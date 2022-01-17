ارتفاع جديد.. العراق يسجل موقفا وبائيا مثقلا بالإصابات - عاجل

2022/01/17 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، موقفا وبائيا مرتفعا بأعداد الاصابات بوباء كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة سجلت 4466 اصابة جديدة بالوباء في عموم العراق فيما بلغ عدد الوفيات 5 حالات وفاة".

واضافت ان "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 582 حالة شفاء في وقت بلغ عدد المتلقين للقاح اليوم في عموم العراق 65113 متلقي للقاح".

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