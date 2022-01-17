2022/01/17 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 4466 إصابة جديدة.

ظهرت المقالة إستمرار قفزات كورونا في العراق..



4466 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستمرار قفزات كورونا في العراق.. 4466 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستمرار قفزات كورونا في العراق.. 4466 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).