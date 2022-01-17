كبير المشرعين الديمقراطيين : الجماعات اليمينية المتطرفة في امريكا تجند قدامى المحاربين

2022/01/17 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد كبير المشرعين الديمقراطيين مارك تاكانو الذي يرأس لجنة التحقيق في الكونغرس الامريكي إن الجماعات اليمينية المتطرفة تستهدف قدامى المحاربين للتجنيد في داخل البلاد للقيام باعمال العنف .ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن تاكانو قوله إنني ” اشعر بالقلق بشأن استراتيجية التجنيد التي يستخدمها المتطرفون ولا سيما في […]

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