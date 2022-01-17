بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الرسام اليوناني الشهير أليكوس فاسيانوس

2022/01/17 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي أليكوس فاسيانوس أحد أهم الرسامين اليونانيين المعاصرين في منزله بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 سنة.

وولد فاسيانوس في أثينا في 16 ديسمبر 1935.



ودرس الكمان في معهد أثينا للرسم والرسم في مدرسة أثينا للفنون الجميلة من 1955 حتى 1960.

وبعد وقت قصير من معرضه الأول في أوائل الستينيات، ذهب إلى باريس في منحة حكومية فرنسية لدراسة الطباعة الحجرية في مدرسة الفنون الجميلة.



وانتهى به الأمر بالبقاء في باريس لمدة 35 عاما.

على الرغم من أن بعض لوحاته، وخاصة اللوحات الأولى، كانت بأسلوب معاصر، إلا أنه استوحى في الغالب من الفن الشعبي اليوناني والأساطير اليونانية القديمة.

كما استوحى أفكاره من الموضوعات البيزنطية، على الرغم من أن لوحاته الملونة لا علاقة لها بالتقشف البيزنطي.

إلى جانب الرسم والطباعة الحجرية، امتهن رسم الكتب، وتصميم الأزياء والديكورات المسرحية وأعمال النحت.

وحظي فاسيانوس باحتفاء على نطاق واسع في اليونان، حيث تزيّن العديد من أعماله الأماكن العامة، بما في ذلك لوحة جدارية في محطة مترو أنفاق أثينا.

وحصل على وسام الفنون والآداب ووسام جوقة الشرف في فرنسا، وعرضت أعماله على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وكان معرضه الأخير عام 2004 في أثينا.

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