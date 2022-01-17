2022/01/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 101.حين بلغ قلبي أرذل الألم،والوهم يغمرني بالأسى،تمنيتك لعنة ترجم بحجر .102.قال: شعرك ينهض على كتف فتنة، وكلماته تغتسل ذات مطر، وتستطيل أبعادها في المرايا ..وللجة العصافير في الفجر حظوة.لكن: استفاقت الروح من حلمها على مدارات من دهشة وحفنة وجع ..103.في عينيها مداد أمنية، تؤجج فتنة الحرف وجنون الغواية، حد تبعثرك عندها ..104.أحتاج بعض انتظار وصب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حنايا الترقب - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حنايا الترقب - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).