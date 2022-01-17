2022/01/17 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة النفط، الاثنين، قرب الاتفاق مع شركة سيمنز على انتاج الهيدروجين في العراق.وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إنها “شرعت مع شركة سيمنز الالمانية على فتح افاق للتعاون الجاد في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وخصوصاً انتاج الهيدروجين الذي يعد احد اهم ركائز التحول للطاقة النظيفة، وحماية البيئة، وتقليل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن قرب الإتفاق مع “سيمنز” لإنتاج “الهيدروجين”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن قرب الإتفاق مع “سيمنز” لإنتاج “الهيدروجين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).