في انتظار بيان الحوثي.. دوافع

2022/01/17 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 12 دقيقة من إعلان الإمارات عن انفجار وحريق بالعاصمة أبوظبي، خرج المتحدث باسم القوات الحوثية، يحيى سريع، ليؤكد وجود "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي".

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