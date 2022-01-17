الفتلاوي: على الحكومة اخراج قوات الاحتلال قبل التصعيد العسكري

2022/01/17 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..أكد النائب عن تحالف الفتح علي الفتلاوي ، اليوم الاثنين ، أن الحكومة فسحت المجال امام القوات الامريكية للتدخل في كافة الشؤون الداخلية للعراق، مشددا على الحكومة اخراج قوات الاحتلال قبل التصعيد العسكري.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن ، “أمريكا استغلت خضوع وخنوع الحكومة العراقية وعدم تطرقها […]

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